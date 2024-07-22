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خاص بالصور.. تدريبات إضافية لشيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص بالصور.. تدريبات إضافية لشيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من شيكابالا قائد الفريق عمل تدريبات إضافية بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية.

تدريبات إضافية لشيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية

وقام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل تدريبات بدنية بعد نهاية مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية.

وحرص شيكابالا على تنفيذ تعليمات مدرب الأحمال بالجري حول الملعب لمدة ثلاثة مرات حرصًا على رفع معدل اللياقة البدنية للاعب.

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ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية لقطات خاصة من أرضية ملعب ستاد السلام الدولي لتدريبات بدنية لشيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية.

وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الداخلية بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

وحصد يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض جائزة رجل مباراة الزمالك والداخلية بعدما سجل هدفين في المباراة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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