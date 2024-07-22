نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب حمزة المثلوثي مدافع الأبيض عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

المثلوثي يغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز

حصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام الداخلية، وسبق حصل من قبل على بطاقتين صفراوين أمام بيراميدز وإنبي.

وفي نفس الوقت يغيب مهاب ياسر، عن المباراة المقبلة للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم أمام الداخلية، وسبق وحصل على بطاقتين صفراوين مع فريقه السابق قبل الانتقال للزمالك في يناير.