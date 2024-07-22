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عاجل.. نجم الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب حمزة المثلوثي مدافع الأبيض عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

المثلوثي يغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز

حصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام الداخلية، وسبق حصل من قبل على بطاقتين صفراوين أمام بيراميدز وإنبي.

وفي نفس الوقت  يغيب مهاب ياسر، عن المباراة المقبلة للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة  اليوم أمام الداخلية، وسبق وحصل على بطاقتين صفراوين مع فريقه السابق قبل الانتقال للزمالك في يناير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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