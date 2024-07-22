نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج الرياضي يكشف تفاصيل مشادة مصطفى شلبي مع مدرب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الزمالك والداخلية مشادة بين مصطفى شلبي وأحمد مجدي المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

مشادة بين شلبي وأحمد مجدي

ويرصد موقع دوت الخليج الرياضي كواليس المشادة التي حدثت بين مصطفى شلبي جناح الزمالك وأحمد مجدي المدرب العام.

بداية الأزمة جاءت عند استراحة شرب المياه بالشوط الثاني من مباراة الزمالك والداخلية حينما أعطى أحمد مجدي تعليمات فنية لمصطفى شلبي.

ورفض مصطفى شلبي جناح الفريق الأبيض الانصياع وراء تعليمات أحمد مجدي قائلا "أنا باخد تعليماتي من المدير الفني بس".

وتدخل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك لفك الاشتباك اللفظي بين مصطفى شلبي وأحمد مجدي لتعود الأمور لطبيعتها.

من جانبه؛ أكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن المجلس سينتظر تقرير عبد الواحد السيد بشأن الواقعة لاتخاذ القرار المناسب تجاه مصطفى شلبي.

من الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسم مباراة الداخلية بالفوز بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.