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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مهاب ياسر ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبوا الخروج على سبيل الإعارة، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مهاب ياسر لديه عرض من جانب بتروجت الصاعد حديثًا للدوري، فيما يملك محمد عاطف عرض من جانب غزل المحلة العائد للدوري أيضًا".

مهاب ياسر وعاطف يطلبان الخروج على سبيل الإعارة من الزمالك



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على الداخلية بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة ال31 الدوري المصري، ليضرب موعدًا مع بيراميدز.

وسجل أهداف اللقاء بين الزمالك ضد الداخلية كل من:

أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما هدفي الفوز في الدقيقة الـ19 و55، بينما سجل لاعب الداخلية إيهاب سمير، هدف في شباك الزمالك مع الدقيقة "65" من ركلة جزاء، أقر بها حكم اللقاء.