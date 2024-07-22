نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-7-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في جميع المسابقات، ويعد أبرزهم مباراة الأهلي ضد بيراميدز؛ في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي ضد الجونة؛ الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ON Time sports 2HD.

فيوتشر ضد سموحة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ON Time sports 2HD.

الأهلي ضد بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد الدفاع الجوي، عبر قناة ON Time sports 1HD.

موعد مباريات اليوم الإثنين الودية

الهلال السعودي ضد العربي القطري، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ عبر تطبيق STC app.

إنتر ميلان ضد بيرغوليتزي، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

روما الإيطالي ضد شيتسا، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.