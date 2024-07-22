نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي يتسبب في فشل صفقة الفريق الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي ينتظر بيع أحمد القندوسي لاعب الفريق الأحمر إلى نادي الشمال القطري بعد توقف المفاوضات بشكل مؤقت.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: نادي الشمال القطري كان قد أنهي تفاصيل التعاقد مع الجزائري أحمد القندوسي عن طريق البيع النهائي مقابل 2.2 مليون دولار بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على رحيل القندوسي عن القلعة الحمراء.

وتابع: أحمد القندوسي لديه تخوف من الانتقال إلى فريق الشمال القطري وعدم المشاركة بشكل أساسي وخسارة مكانه في منتخب الجزائر.

وأضاف: الأهلي ينتظر بيع أحمد القندوسي إلى نادي الشمال القطري مقابل 2.2 مليون دولار في الساعات القادمة لحسم صفقة محمد علي بن رمضان بعدما ارسل الأهلي عرضًا رسميًا إلى فرينكفاروزي لضم محمد علي بن رمضان ورفع القيمة المالية إلى 2 مليون دولار لحسم الصفقة.