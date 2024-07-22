عاجل.. عمرو أدهم يكشف مجموع غرامات الأحكام على نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مجموع غرامات الأحكام الموقعة على القلعة البيضاء، وكواليس حل الأزمات المالية للمجلس خلال الموسم الحالي.



وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "مجموع غرامات الأحكام على نادي الزمالك وصل إلى 322 مليون جنيه".



وتابع: "مفيش نادي في العالم ولا مصر يقدر مجلس إدارته يدفع الكم ده من ميزانية النادي في 8 شهور".



وأردف: "مجلس الزمالك نجح في حل العديد من القضايا المختلفة وصلت إلى حد 16 قضية منذ استلامه مهام إدارة النادي".



واختتم عمرو أدهم حديثه قائلًا: "

أقول لجمهور الزمالك أن يحس بالمجلس وكم الأعباء اللي عليه ومفيش تقصير مننا خالص ".