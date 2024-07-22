نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين التي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دوري نايل.

ويشهد اليوم الإثنين إقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه الإسماعيلي نظيره الجونة، ويلتقي مودرن سبورت مع نظيره سموحة كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدف، ويأتي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 12 هدف، فيما يأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 11 هدف.

فيستون مايلي، بيراميدز: 14 هدف.

حسام أشرف، بلدية المحلة: 12 هدف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 11 هدف.

ياو أنور، البنك الأهلي: 11 أهداف.

حسام حسن، سموحة: 10 أهداف.

وسام أبوعلي، الأهلي: 10 أهداف.

أحمد زيزو، الزمالك: 9 أهداف.

مصطفى زيكو، زد: 9 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 9 أهداف.

صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا: 9 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 7 أهداف.

عبد الله السعيد، الزمالك: 7 أهداف.

إمام عاشور،الأهلي: 7 أهداف.