عمرو أدهم يكشف مفاجأة في عقد شيكابالا مع سبورتنج لشبونة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة صادمة في عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع فريقه السابق لسبورتنج لشبونة البرتغالي.



هذا العقد الذي سبق وتسبب في إيقاف قيد بنادي الزمالك، قبل حل تلك الأزمة والاتفاق على تسوية المبلغ خلال شهر يناير الماضي

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "كان يتبقى على نادي الزمالك قسط بقيمة 510 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة".



وأوضح: "كان هناك بندًا في العقد يتسبب في مضاعفة قيمة الأقساط التي تتأخر، وبالتالي تضاعفت الفوائد على هذا المبلغ بقيمة 610 ألف دولار".



وشدد: "الزمالك لو كان سدد المبلغ في البداية عام 2015 بقيمة الدولار وقتها 7 جنيه، كان سوف يدفع 4 مليون جنيه فقط، بدلا من المبالغ الكبيرة التي دفعها بعد ذلك".



واختتم عمرو أدهم حديثه قائلًا: "المجلس الحالي تحمل فارق كبير نحو 43 مليون جنيه، تم سدادها من أجل إنهاء الأزمة، ويجب أن يعلم الجمهور تلك الأعباء الكبيرة".