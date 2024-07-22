نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج هذه الصفقات في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد صلاح، نجم فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الفوز على فريق الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية: فريق الزمالك يحتاج إلى التدعيم في معظم صفوفه في الموسم المقبل ومن وجهة نظري أن الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع ٥ صفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وتابع: الزمالك يستطيع المنافسة على كل البطولات القادمة في الفترة المقبلة بشرط التدعيمات القوية في الموسم الجديد.