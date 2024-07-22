نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتظر عرض قطري للرحيل هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينتظر وصول عرض رسمي من الدوري القطري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يشارك أحمد عبد القادر مع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر بشكل أساسي خلال الموسم الحالي، وهو يريد الحصول على فرصة كاملة في نادي أخر.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: هناك موافقة من النادي الأهلي على فكرة دراسة عروض أحمد عبد القادر، حال وصول عروض رسمية مناسبة.

وأضاف: أحمد عبد القادر حرص في الأيام الماضية على التحدث مع إدارة النادي الأهلي عن فكرة الرحيل الخارجي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.