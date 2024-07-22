نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 63 نقطة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 68 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبراميدز يوم الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.