نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عضو مجلس إدارة الزمالك يحسم مصير هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير البنيني سامسون أكينيولا والسنغالي إبراهيما نداي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "الإدارة لن تمدد عقد إبراهيما نداي، وسوف يرحل بنهاية الموسم الحالي".



وتابع: "ذلك لتوفير المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها، إلى جانب أنه لم يحقق الإضافة الفنية المطلوبة للفريق".



وأردف: "عقد اللاعب به عام آخر إضافي، ولكن يحق للزمالك استكمال هذا العام أو يعتبر العقد لاغي".



وأوضح: "لا يوجد تهديدات من إبراهيما نداي بشأن مستحقاته، وسوف يحصل عليها كاملة ولن تكون هناك أزمة".



وبالحديث عن البنيني سامسون أكينيولا، قال عمرو أدهم: "سامسون أكينيولا حصل على مستحقاته، وعقده مستمر مع النادي ومافيش أي مشاكل".