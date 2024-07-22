نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهر العذار: شراء كريستو من الأهلي بمليون دولار بعد انتهاء الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث جوهر العذار، المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، عن تفاصيل التعاقد مع محمد الضاوي كريستو، لاعب فريق الأهلي المصري.

وقال العذار في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة: "اتفقنا مع الأهلي على التعاقد مع كريستو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يتيح لنا حق الشراء".

وأضاف العذار: "لدينا علاقة طيبة دائمًا مع النادي الأهلي ونستمتع بالتعاون معه في الصفقات بشكل دائم هذه العلاقة تساعد في تسهيل المفاوضات والاتفاقيات بين الناديين".

وأكد العذار في ختام حديثه: "يحق لنا شراء كريستو عقب نهاية إعارته مقابل مليون دولار، وهذا هو الاتفاق المبرم بيننا وبين الأهلي".