نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم مصير عودة بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء مرة الأخرى، بعد ارتباط اسمه بالنادي خلال الفترة الماضية.



وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "بن شرقي يحصل على راتب كبير جدا، سيكون من الصعب توفيره له".



وتابع: "بن شرقي كان يحصل على مليون و800 ألف دولار، سيكون من الصعب توفيره من جديد".



وأردف عضو مجلس إدارة الزمالك: "حتى لو تم تخفيضه إلى مليون و500 ألف دولار سيكون صعب أيضا".



واختتم عمرو أدهم حديثه قائلًا: "من الممكن شراء لاعبين صغار وتطوير مستواهم وتحقيق إضافة فنية للفريق وتسويقهم".