نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في الدوري المصري.. من يقود الهجوم ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 63 نقطة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 68 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبراميدز يوم الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.



تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز:



حراسة مصطفى شوبير

خط الدفاع كريم فؤاد _ ياسر ابراهيم _ محمد عبد المنعم _ عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط إمام عاشور _ مروان عطية _ أكرم توفيق.

وخط الهجوم حسين الشحات _ وسام أبو علي _ طاهر محمد طاهر