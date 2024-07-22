نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.



تنقل المباراة حصريا عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.



تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 63 نقطة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل براميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 68 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين.