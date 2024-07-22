نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما الودية ضد كوشيتسي اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مباراة قوية أمام نظيره فريق كوشيتسي، مساء اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة روما ضد كوشيتسا الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة روما ضد كوشيتسا الودية، مساء اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024؛ في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

بينما ستنطلق المباراة الودية، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان؛ والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان؛ وذلك على ملعب كوشيتسه فوتبالوفا أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة روما وكوشيتسا الودية

ويذكر أنه لا يوجد أي قناة فضائية؛ أعلنت إذاعتها لمباراة روما الإيطالي ضد كوشيتسا الودية، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.