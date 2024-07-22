مدرب بوتسوانا: تصفيات أمم إفريقيا صعبة للغاية.. وهذا هدفنا في الفترة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدرب الفرنسي ديدييه جوميز، المدير الفني لمنتخب بوتسوانا الأول لكرة القدم ومدرب الإسماعيلي السابق، عن مدى صعوبة تصفيات أمم إفريقيا 2025، وهدف المنتخب في الفترة القادمة.

جوميز يتحدث عن قرعة تصفيات أمم إفريقيا

وقال جوميز في تصريحاته لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي "كريم رمزي" على القناة الأولى: "قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025 كانت صعبة جدا، بسبب وجود منتخب بوتسوانا في التصنيف الرابع؛ وكنت أشعر أننا سنقع في مجموعة قوية، ونلتقي مع منتخبات كبيرة مثل مصر، وموريتانيا وكاب فيردي".

وتابع: "منتخب بوتسوانا لعب في بطولة أمم إفريقيا مرة واحدة فقط؛ في موسم 2012؛ والهدف الآن هو المشاركة في نهائيات كأس الأمم بالمغرب 2025، والكرة لدينا في بوتسوانا تتطور كثيرا".

كما أشار مدرب بوتسوانا: "منتخب مصر لديه عدد كبير من اللاعبين المميزين وليس محمد صلاح، ولكنهم يمتلكون أيضًا أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، وشاهدت جميع مباريات منتخب مصر في الفترة الماضية".

وأضاف:" لدينا علم بأن منتخب مصر يمتلك قوة هجومية كبيرة، وهدفنا أن نحقق أداء مميز عند مواجهة مصر في التصفيات الإفريقية التي ستقام سبتمبر المقبل."

وعن تدريب فريق الإسماعيلي، أشار جوميز: "للأسف لم استكمل مسيرتي التدريبية مع فريق الإسماعيلي، بسبب جائحة كورونا والظروف التي كنا نعيش فيها، ولم تساعدني على استكمال مشواري مع النادي، ولكنها كانت تجربة رائعة، ويمتلكون لاعبين رائعين مثل عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي".

واستكمل:" وصل لي منذ سنوات عروض من بعض الأندية المصرية، لتدريبها ولكنني لم أوافق عليها، لأنها لم تكن مناسبة.

واختتم مدرب بوتسوانا: "كرة القدم لعبة رائعة، ومنتخب بوتسوانا استهل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بأداء جيد ولدينا 6 نقاط. لا أعرف ما هو عدد النقاط التي يمكن أن نحصل عليها عندما نواجه مصر في تصفيات إفريقيا 2025، ولكننا نتمنى أن نحصل على 6 نقاط أمام أمام منتخب مصر، الذي يمتلك قائد بحجم محمد صلاح."

