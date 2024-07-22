نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة الإسماعيلي والجونة اليوم الإثنين في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره فريق الجونة اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو الحالي بستاد الإسماعيلية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نايل.

توقيت مباراة الإسماعيلي والجونة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي والجونة مساء الاثنين في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الإسماعيلي والجونة

ويحتل الدراويش المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و10 تعادلات وخسر 13 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز 13 برصيد 32 نقطة حيث فاز خلال 7 وتعادل باحد عشر وهزم باثنا عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجونة

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات