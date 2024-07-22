عاجل.. سبب مثير يعرقل الأهلي عن ضم الصفقة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي التوقيع مع بعض الصفقات وهي التي تسمح للقلعة الحمراء بالمنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.

القندوسي يعرقل الأهلي عن ضم بن رمضان

وكشف الاعلامي محمد فاروق عن أن النادي الأهلي بات قريبًا من ضم التونسي محمد علي بن رمضان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تن الفضائية أن الجزائري أحمد القندوسي نجم القلعة الحمراء يعرقل مفاوضات الأهلي لضم بن رمضان وتنتظر الإدارة رحيله صوب الشمال القطري للتوقيع مع متوسط ميدان نسور قرطاج.

وأكمل:" نادي الشمال القطري سبق وأن انهى تفاصيل الحصول على توقيع القندوسي في صفقة بيع نهائي مقابل 2.2 مليون دولار أمريكي بعد موافقة المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر الذي رحب برحيل نجم محاربي الصحراء".

وأنهى:" القندوسي لديه تخوف من الانتقال لفريق نادي الشمال خشية عدم المشاركة بصورة اساسية وهو ما قد يؤثر على مشاركته مع المنتخب الجزائري".

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي قد قام بالفعل بتقديم عرض لنادي فرينكفاروزي المجري لضم بن رمضان مقابل 1.5 مليون دولار في انتظار رحيل القندوسي لحسم الصفقة.