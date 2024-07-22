نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من التعاقد مع مدافع في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز من تدعيم خط دفاع الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع مدافع في الميركاتو الصيفي

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن ريال مدريد واضح، هم ليسوا في حاجة ماسة للتوقيع مع مدافع جديد في الميركاتو الصيفي بعد رحيل ناتشو وفشل التعاقد مع ليني يورو.

‏وأضاف رومانو:"إذا كانت هناك فرصة، فسوف يستغلونها، وإلا فسيكونون سعداء جدًا بالاستمرار بنفس المدافعين الذين لديهم".

وكان ريال مدريد فشل في حسم صفقة التعاقد مع ليني يورو الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قادمًا من ليل الفرنسي".