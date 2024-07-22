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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل العودة للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

‎3 صفقات يعمل برشلونة على حسمهم في الميركاتو الصيفي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد التعاقد مع نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو على رأس أولويات النادي الكتالوني، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف البرسا.

وأشارت التقارير إلى أن ثاني الصفقات هي التعاقد مع داني أولمو جناح لايبزيج الألماني، حيث يعد اللاعب مطلوب من الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة.

كما يعمل برشلونة في الحصول على خدمات ميكيل مورينو نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد ومنتخب إسبانيا.