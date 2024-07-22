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أحمد جودة - القاهرة - بات نادي ميلان الإيطالي قريبًا من الحصول على ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما نجح في التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا.

ميلان يتقدم نحو حسم ثاني صفقاته الصيفية

وقال الصحفي الإيطالي فيتيلو أن الروسونيري سيحاول تقديم 20م يورو إلى إدارة سالزبورج النمساوي من أجل إغلاق صفقة التعاقد مع بافلوفيتش.

‏وأضاف أن المدافع الصربي لديه إتفاق مع الميلان لمدة 5 سنوات ويضغط للإنتقال إلى ميلان بأسرع وقت.

‏وأوضح أن أحد أهم طلبات فونسيكا مدرب ميلان هو الحصول على قلب دفاع قوي بدنيًا ويستخدم القدم اليسرى.