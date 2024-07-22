نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن سبورت وسموحة اليوم الإثنين في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت مع نظيره فريق سموحة اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو الحالي بستاد السلام في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نايل.

موعد مباراة مودرن سبورت وسموحة

وتنطلق صافرة بداية مباراة مودرن سبورت وسموحة مساء الاثنين في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مودرن سبورت وسموحة

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و11 تعادل وخسر 7 بينما يأتي نظيره سموحة في المركز 6 برصيد 45 نقطة حيث فاز خلال 12 مباراة وتعادل بتسعة وهزم بثمانية

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت وسموحة

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات