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أحمد جودة - القاهرة - وصل خوسيلو لاعب ريال مدريد إلى قطر تمهيدا لإنضمامه إلى صفوف نادي الغرافة القطري.

خوسيلو يصل إلى قطر تمهيدا لإنضمامه إلى الغرافة

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الغرافة على موقع "إكس" الصور الأولى لخوسيلو في مطار الدوحة، مع إستقبال مجلس إدارة الفريق للاعب، وأرفقوا الصورة بتغريدة جاء فيها: "من وصول لاعبنا خوسيلو إلى الدوحة تمهيدا لإنضمامه لصفوف فريقنا الغرافة".



وحقق خوسيلو مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024، كما أنه حقق مع منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا 2024.

وأشارت تقارير إلى أن المدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي أراد بقاء اللاعب، لكن الأخير فضل الرحيل.

