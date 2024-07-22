نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومو الإيطالي يضم رافائيل فاران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد فريق كومو الإيطالي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع مدافع ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق رافائيل فاران.



ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في إنتقالات اللاعبين تم تأكيد الصفقة وأصبحت المستندات جاهزة للتوقيع.

فريق فاران الجديد



وسيلعب فاران في فريق كومو تحت قيادة مدرب الفريق الجديد سيسك فابريجاس.

ويمتد عقد رافائيل فاران مع فريق كومو لمدة عامين حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى خيار التمديد لمدة عام واحد حتى عام 2027.