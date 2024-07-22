نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انضمام اللاعب للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي، أن اللاعب كان على وشك الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن لولا أزمة المنشطات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

تصريحات هاني زهران محامي رمضان صبحي

وقال هاني زهران خلال تصريحات تلفزيونية: أزمة المنشطات حرمت رمضان صبحي من الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن واللاعب كان ضمن اختيارات المدير الفني للفراعنة وتم استبعاده في اللحظات الأخيرة.

وتابع: رمضان صبحي كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الشائعات التي طالته في أزمة المنشطات الأخيرة.

وأضاف: اللاعب شعر بالصدمة بسبب فترة إيقافه لمدة 4 سنوات قادمة بسبب الخوف على مستقبله في كرة القدم، ورمضان صبحي كان يثق من صحة موقفه في أزمة المنشطات الأخيرة وأنه سيخرج براءة بعد كل هذه الأحداث.