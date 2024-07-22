نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية لمدة 5 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إخبارية أن جناح منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، سيكون أولى صفقات نادي برشلونة هذا الصيف، لتدعيم صفوفه تحت قيادة المدير الفني الجديد، الألماني هانزي فليك.

ويليامز إلى برشلونة لمدة 5 مواسم

وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية اليوم الإثنين أن ينتظر الحصول على موافقة اللاعب صاحب الـ22 عامًا هذا الأسبوع للتوقيع على عقد لمدة خمسة مواسم.

وأشارت إلى أن إدارة النادي تنتظر إتمام الصفقة بالتوافق مع القواعد المالية لرابطة لاليغا، عبر دفعها لقيمة الشرط الجزائي في عقده لبلباو، والتي تبلغ 58 مليون يورو.

وأضافت أن البرسا يعتقد بأن الصفقة يمكن إتمامها دون الحاجة لبيع أي لاعب نظير ضم ويليامز.

وكشفت أيضًا أن النادي سيسعى بعدها للتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا ولايبزيغ الألماني، صانع الألعاب داني أولمو (26 عامًا) لاعب النادي السابق، عقب إتمامه صفقة ويلبامز، لكن يتعين عليه حينها بيع أحد لاعبيه، وينتظر أن يتم الأمر خلال أغسطس (آب) المقبل.

وساهم ويليامز وأولمو في تتويج إسبانيا بلقبها الرابع لليورو لتحقق رقما تاريخيًا، إلى جانب الجناح الصاعد للبرسا، لامين جمال.

