نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد سانتو أونا الصحفي موقع فوت ميركاتو أن باريس سان جيرمان قدم عرضا لضم جادون سانشو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سان جيرمان "يطارد" سانشو

وأضاف الصحفي أن مفاوضات ضم اللاعب لليونايتد متقدمة جدا، وأن سانشو سيكون سعيدا بالتوقيع مع فريق العاصمة الفرنسية.



مضيفا أنه حاليا سيتعين على البي آس جي التفاوض على سعر إنتقال سانشو للمان يونايتد.

وإنتقل جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد في 2021 قادما من بروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني.

لكنه عاد في العام الحالي إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

