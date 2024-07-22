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أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية في السعودية تواجد البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي في إس إيه في" أرينا ببوليفارد سيتي في العاصمة الرياض وحضوره منافسات البطولة المقامة في السعودية على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

نجم الهلال يتجه إلى التشجيع في مونديال الألعاب الإلكترونية

ويشارك في البطولة أكثر من 1500 لاعب من 500 نادي من النخبة على المستوى الدولي، ويتنافس المشاركون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ البطولة.

وتتخطى قيمة جوائز البطولة 60 مليون دولار.

وقام نيمار بجولة في جميع مرافق البطولة إستكشف فيها مختلف الأنشطة والفعاليات، وشهد اللاعب مباريات مختلفة في بطولات "دوتا 2 الرياض ماسترز وكاونتر سترايك 2 وبي يو بي جي موبايل".

حيث إتجه نيمار للتشجيع ودعم الأندية البرازيلية المشاركة في البطولات، وبالتحديد فريق "تيم بوريا" حيث قدم الفريق أداءا قويا خلال مشاركته في بطولة "كاونتر سترايك 2" وهي اللعبة التي تتمتع بشعبية كبيرة في قارة أمريكا الجنوبية.

