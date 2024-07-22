عاجل.. الرجاء المغربي ينتصر في معركته ضد عمرو وردة

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أحمد جودة - القاهرة - كسب نادي الرجاء البيضاوي المغربي قضيته ضد لاعب الفريق السابق وفريق بانسيرايكوس اليوناني الحالي عمرو وردة الذي رحل بعد فترة بسيطة عن الفريق المغربي عقب إنضمامه إليه.

الرجاء المغربي يكسب قضيته ضد عمرو وردة

وقالت الشركة القانونية المسؤولة عن القضية من جانب نادي الرجاء "ماركرس سبورت": "يسرنا أن نعلن عن نجاح فريقنا القانوني في الحصول على قرار نهائي لصالح عميلنا، نادي الرجاء، ضد اللاعب عمرو وردة".



وأضافت: "أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا قرارها، الذي يتضمن غرامة تعاقدية ضد اللاعب، بسبب إنهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع".

وأتمت: "تهانينا لنادي الرجاء العريق ومكتبه المديري على هذا الإنتصار الكبير".

