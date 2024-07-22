نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في منزل القائد.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة نادي الزمالك العديد من الأسماء المرشحة، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ودخل مسؤولي الأبيض في مفاوضات جادة مع أحد الصفقات التي يحاول الغريم التقليدي، النادي الأهلي، ضمها في الصيف الجاري، والخاصة بأحد نجوم نادي الإسماعيلي.

- الزمالك يحصل على توقيع الساعي

وأكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية عبر شاشة دي ام سي برنامج(الكابتن):" رغم إيقاف القيد، إلا أن إدارة نادي الزمالك تعمل بقوة على ضم صفقات مؤثرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع:" الزمالك حصل على توقيع عمر الساعي، لاعب نادي الإسماعيلي في أحد منازل قائدي القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي الحالي".

وواصل:" يبقى إنهاء الصفقة مع إدارة الدراويش، رغم موافقة اللاعب على الانتقال إلى القلعة البيضاء، وتوقيعه على عقود الرحيل".

