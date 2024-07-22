نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات نجم الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول لجنة التعاقدات داخل النادي الأهلي، إيجاد حلول مناسبة في مركز المهاجم الصريح الذي تبحث عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم.

وأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ضرورة تدعيم هذا المركز، بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست، وتراجع مستوى محمود عبد المنعم كهربا.

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وأكد مصدر مقرب للفجر الرياضي:" إدارة النادي الأهلي لم تطرح فكرة التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، نجم فريق بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع:" لجنة التخطيط تعمل في الفترة الحالية على جس نبض العديد من الأسماء الأجنبية سواء أوروبية أو إفريقية".

وأختتم:" كل مايتم نشره ليس له أي علاقة بما تخطط له إدارة القلعة الحمراء، التي تبحث عن مهاجم بمواصفات معينة، للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية الجديدة".

