نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهاري".. كولر يجهز خدعة جديدة لـ الأهلي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم المصرية، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري هذا الموسم.

وتنطلق أحداث المباراة المنتظرة، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

- كولر يجهز الورقة السحرية

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في المواجهة التي من المحتمل أن تحسم مصير بطل هذه النسخة من دوري نايل.

ويخطط كولر لمشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن، بعد عودة اللاعب من الإصابة وظهوره بمستوى فني رائع في المباراتين السابقتين الذي شارك بهم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي – حسين الشحات.

