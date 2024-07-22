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أحمد جودة - القاهرة - وعد الجزائري محمد أمين عمورة لاعب فولفسبورج الألماني جماهير الفريق بالقيام بتسجيل أهداف كثيرة مع الفريق في بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا" في الموسم القادم.



وإنضم عمورة إلى فولفسبورج الصيف الحالي قادما من فريق سانت جيلواز البلجيكي ونجح في إحراز هدف مع الفريق الألماني في مباراة ودية أمام أندرلخت البلجيكي.



وعقب المباراة، تحدث اللاعب عن إنطباعاته مع فريق فولفسبورج قائلا: "إنه شعور رائع دائما أن تسجل هدفا، حتى خلال مباراة ودية".

محمد أمين عمورة: سأحرز 20 هدفا مع فولفسبورج



وأضاف في تصريحات لموقعي "هيت لتيستي نيوز" و"وول فوت" البلجيكيان: "في الموسم المقبل سأسجل 15 و20 هدفا مع فولفسبورج".



وتحدث عمورة عن الإختلاف بين الدوريين الألماني والبلجيكي، وأتم قائلا: "يجب أن أقول إن العيش في بروكسل كان أكثر متعة، ولكن هذا لا يهم بالنسبة لي، أنا هنا للعب كرة القدم والدوري الألماني أعلى مستوى من الدوري البلجيكي".