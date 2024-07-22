نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة أحمد عبد القادر لاعب الفريق من الإصابة التي يعاني منها وأبعدته مؤخرًا عن المباريات والتواجد مع فريقه.

عبدالقادر يغيب عن الأهلي

وأكد المصدر، أن عبدالقادر يحتاج إلى فترة تصل إلى أسبوع على الأكثر من أجل إعلان جاهزيته للعودة، من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة حيث يؤدي اللاعب حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

من ناحية أخرى يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، ضمن إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الموسم الحالي بين فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، بينما يتصدر بيراميدز الجدول برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.