نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة حصول الاهلي على توقيع الدبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأسبق وبوردو الفرنسي من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاهلي ينفي التفاوض مع بادجي

وتردتت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن وضع النادي الأهلي بادجي ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معها وتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، بعد إعلان بوردو الفرنسي إفلاسه ورحيل اللاعبين.

وأكد المصدر، أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي، ولكنه قد يتم طرحه في الأسابيع المقبلة، ويبقى خيار بعيد بالنسبة للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الذي حدد أولوياته منذ فترة.

من ناحية أخرى يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، ضمن إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الموسم الحالي بين فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، بينما يتصدر بيراميدز الجدول برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.