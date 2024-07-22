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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المسؤولين بالنادي الأهلي أرسلوا خطابات رسمية لرابطة الأندية للحصول على تعويضات خسائر مباراة القمة والتي انسحب منها الزمالك.

شبانة: الأهلي يطلب رسميا الحصول على ٤٧ مليون جنيه نظير اعتذار الزمالك

وأضاف شبانة أن قيمة التعويضات التي طالب الأهلي بالحصول عليها تصل إلى ٤٧ مليون جنيها.

واستكمل شبانة حديثه قائلا: ان الأهلي قام أيضا بمراسلة شركة تذكرتي لاسترجاع ثمن تذاكر مباراة القمة للجماهير سواء في الأهلي أو الزمالك عن مباراة الانسحاب بالدوري.

