نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء مدوية.. دوت الخليج الرياضي يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به المارد الأحمر مباراة بيراميدز مساء اليوم الاثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال مصدر بالفريق في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، سيبدأ امام الفريق الأزرق بتشكيل يضم كلًا من:

أسماء مدوية.. دوت الخليج الرياضي يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز



محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، خالد عبدالفتاح وربيعة وعبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط، مروان وأكرم وإمام عاشور

خط الهجوم، بيرسي تاو والشحات ووسام ابو علي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين بيراميدز والأهلي، في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

