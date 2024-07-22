نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك ينجو من حادث مروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمد حمدي الونش، لحادث سير مروع خلال تواجده في قرية بلبيس بمدينة الشرفية مسقط رأس اللاعب، أمس نتج عنه تحطم سيارته بشكل مفزع.

الحادثة كانت على للطريق الصحراوية أثناء اصطحاب أسرته، للعودة إلى منزله بالقاهرة، قبل مواجهة الزمالك والداخلية بالدوري المصري الممتاز.

- الونش يتعرض لحادث مروع

وبعد ارتطام سيارة الاعب بالحاجز الحجري على الطريق الصحراوي، ليتم فتح الدواسات الهوائية داخل السيارة التي أصبحت مهشمة تماما.

وكتب حسن حمدي الونش شقيق نجم الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك:" العين تفلق الحجر زي ما أنتو شايفين، دي صورة بردوا عندنا في البيت.

وواصل: "من إصابة في التانية في الثالثة في حادثة وربنا ينجيه منها بأعجوبة وللاسف مفيش حد عمروا طلب حاجه وقالوا لا ويجعل الخير إلى بتعمله يفديك ياحبيبي والله بقيت بخاف عليه يخرج من البيت.

وأختتم: " الحمد لله علي نعمة الرضا اللي بتعلمها كل يوم من محمود أخويا اللي دايما أول كلمة بتخرج منه في كل كارثة بتحصلوا هي الحمد لله ".