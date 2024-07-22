ريال مدريد يقيم حفل وداع للاعبه السابق

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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي ريال مدريد الإسباني إقامة حفل وداع لنجمه وقائد الفريق ناتشو فرنانديز، والذي رحل عن الميرينجي بعد تلقيه عرض من نادي القادسية السعودي.

وقبل أن يبدأ اللاعب رحلته الجديدة في الدوري السعودي من بوابة نادي القادسية، قرر مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إقامة تكريم خاص للاعب بعد رحلته المتألقة بقميص الملكي.

ناتشو يودع ريال مدردي في حفل ضخم

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلاله عن تفاصيل حفل وداع ناتشو عن الميرنجي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال ريال مدريد في بيانه: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه يوم الأربعاء المقبل، 24 يوليو، الساعة 1:00 ظهرًا، سيقام حفل مؤسسي لتكريم وتوديع قائدنا ناتشو فرنانديز، في مدينة ريال مدريد، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز".

أرقام ناتشو مع ريال مدريد

لعب قائد ريال مدريد السابق 364 مباراة بقميص الملكي، وفاز بـ26 لقب وهم 6 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و5 كأس السوبر الإسباني.

وأعلن نادي القادسية السعودي، تعاقده مع الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب فريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.