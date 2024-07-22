نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مان تو مان".. من يسيطر في الأهلي على أخطر لاعب في بيراميدز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة حاسمة في مشوار التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عندما يواجه نظيره نادي بيراميدز، مساء اليوم الاثنين

وتنطلق أحداث قمة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من دوري نايل، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

عبدالمنعم يراقب دبابة بيراميدز

ويسعى السويسري مارسيل كولر، إلى فرض رقابة لصيقة على أهم الأوراق الهجومية في تشكيل الفريق السماوي، والذي يتقدمهم المهاجم الكونغولي فيستون مايلي.

ومنح كولر مدافع الفريق محمد عبد المنعم، واجبات خاصة في رقابة المهاجم الكونغولي خلال المباراة، حيث يتميز بالمراوغات المتقنة والسرعة المناسبة بجانب دقة تسديداته.

ويتربع مايلي على قمة هدافي دوري نايل هذا الموسم، برصيد 14 هدف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز