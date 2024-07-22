نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر يكشف حقيقة تخصيص 5 مقاعد فقط لمسؤولي الأهلي في لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الزوار باستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة بيراميدز والأهلي، وما جرى في الاجتماع الأمني الذي جرى بحضور مسئولي الأمن والشركة الأفريقية واستاد الدفاع الجوي، ومندوبي الناديين.

حقيقة تخصيص 5 مقاعد فقط لمسؤولي الأهلي

أشار المصدر، إلى أن كل ما أشيع عن تخصيص 5 مقاعد فقط لمسئولي الأهلي في المقصورة الزجاجية غير صحيح ويدعو للسخرية، موضحًا أن النادي الأحمر قد أرسل كشفًا يضم 25 شخصية من بينهم أعضاء مجلس الإدارة للتواجد في اللقاء كالمعتاد.

وأكد أن المقصورة الزجاجية باستاد الدفاع الجوي بها 34 مقعدا فقط، تم تخصيص 10 مقاعد منها لجهاز منتخب مصر الأول واتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتم تخصيص 10 مقاعد لأعضاء مجلس إدارة الفريق الضيف، فيما تبقى 14 مقعدا فقط لنادي بيراميدز صاحب الضيافة.

وأوضح المصدر أن نادي بيراميدز لم يمانع في حضور أمين صندوق الأهلي خالد مرتجي، رغم خروجه عن النص في اللقاء الأول بعد الهدف الثالث، مشددًا على أن بيراميدز يحترم ضيوفه، ويحترم النادي الأهلي العريق وكافة مسئوليه.