نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نجم الزمالك ينجو من حادث والأهلي يكشف حقيقة عودة بادجي وحفل وداع لـ ناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

ريال مدريد يقيم حفل وداع للاعبه السابق

قرر نادي ريال مدريد الإسباني إقامة حفل وداع لنجمه وقائد الفريق ناتشو فرنانديز، والذي رحل عن الميرينجي بعد تلقيه عرض من نادي القادسية السعودي.

وقبل أن يبدأ اللاعب رحلته الجديدة في الدوري السعودي من بوابة نادي القادسية، قرر مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إقامة تكريم خاص للاعب بعد رحلته المتألقة بقميص الملكي.

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الزمالك ينجو من حادث مروع

تعرض محمد حمدي الونش، لحادث سير مروع خلال تواجده في قرية بلبيس بمدينة الشرفية مسقط رأس اللاعب، أمس نتج عنه تحطم سيارته بشكل مفزع.

الحادثة كانت على للطريق الصحراوية أثناء اصطحاب أسرته، للعودة إلى منزله بالقاهرة، قبل مواجهة الزمالك والداخلية بالدوري المصري الممتاز.

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دوت الخليج الرياضي يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به المارد الأحمر مباراة بيراميدز مساء اليوم الاثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر بالفريق في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، سيبدأ امام الفريق الأزرق بتشكيل يضم كلًا من:

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حقيقة حصول الأهلي على توقيع الدبابة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأسبق وبوردو الفرنسي من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتردتت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن وضع النادي الأهلي بادجي ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معها وتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، بعد إعلان بوردو الفرنسي إفلاسه ورحيل اللاعبين.

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"رغم رفع عقوبة بوطيب".. 3 قضايا جديدة تهدد ميركاتو الزمالك

زف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نبأ سار لجماهير وعاشقي نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشأن قضية المهاجم المغربي خالد بو طيب.

وأقرت الفيفا برفع شكوى المهاجم المغربي من القضايا الخاصة بالقلعة البيضاء في التحديث الأخير لها عبر الموقع الرسمي، بعد الوصول إلى اتفاق مع اللاعب على تسوية مستحقاته.