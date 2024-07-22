نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مارسيل كولر.. من هو حارس الأهلي أمام بيراميدز اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حارس الأهلي أمام بيراميدز

ويعود محمد الشناوي لحماية عرين الأهلي من جديد في بطولة الدوري المصري أمام بيراميدز، وذلك بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الالمونيوم في بطولة كأس مصر بسبب الراحة، والتي تواجد فيها مصطفى شوبير.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.