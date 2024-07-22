نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبيراميدز.. مفاجأة بشأن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

مفاجأة بشأن رمضان صبحي مع بيراميدز

ويستعيد نادي بيراميدز لخدمات لاعبه رمضان صبحي، وذلك بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه بسبب أزمة المنشطات.

وفرض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، نوع من السرية على قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظرًا لأهمية اللقاء الذي قد يحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري المصري لهذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.