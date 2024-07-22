نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبيراميدز.. من هداف مواجهات الفريقين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل نادي بيراميدز نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتأتي هذه المواجهة عقب مرور 10 أيام فقط بعد المواجهة الأولى والتي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر في استاد القاهرة الدولي.

هدافي الأهلي في المواجهة

وأمام بيراميدز يأتي عمرو السولية على صدارة الهدفين برصيد 3 أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي برصيد هدفين لكل منهم.

ومن الممكن أن يعادل الثنائي محمد مجدي أفشة ووسام أبو علي رقم السولية بعد اعتزال وليد سليمان وغياب مؤمن زكريا.

موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الدفاع الجوي "30يونيو" المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.