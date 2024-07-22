نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مان تو مان".. من يسيطر في بيراميدز على أخطر لاعب في الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يأمل فريق بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يورتشيتش، في الفوز على منافسه النادي الأهلي، مساء اليوم في قمة الدوري المصري والتي ستحدد بشكل كبير مصير المنافسة النارية بين الفريقين هذا العام على لقب البطولة.

وتأتي مواجهة الأهلي وبيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوي.

- وسام أبو علي مفتاح فوز الأهلي

ويخطط كرونوسلاف يورتشيتش، في فرض رقابة نارية على مهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي، الذي أصبح أهم مفاتيح اللعب للمارد الأحمر منذ قدومه في يناير الماضي.

وتمكن أبو علي من إحراز 10 أهداف نت المشاركة في 11 مواجهة فقط، حيث سيكون دور ثنائي قلب الدفاع أحمد سامي ومحمود صابر هي تضييق المساحات أمام اللاعب في منطقة الجزاء.

كما يخطط يوريتيتش إلى غلق المساحة أمام إمام عاشور نجم خط وسط الفريق وصاحب السبعة أهداف حتى الآن، حيث أصبح اللاعب هو متنفس خط وسط الأهلي ونفطة الوصل وتقديم الدعم السريع لخط الهجوم.

عن طريق غلق مساحات وسط الملعب بثلاثة لاعبين، حيث سيكون تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى:الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين.

وليد الكرتي - مصطفي فتحي - فخري لاكاي.

المهاجم: فيستون ماييلي.