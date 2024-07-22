نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبيراميدز.. تاريخ مواجهات يكشف مفاجآت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل النادي الأهلي ضيفا على حساب بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويتواجه الفريقين للمرة السادسة عشر في تاريخهم، وذلك بمسمى بيراميدز القديم "الأسيوطي"، وبالمسمى الحالي.

الكفة تميل للأحمر

خلال 15 مباراة سابقة فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، سجل لاعبو الأهلي 21 هدفًا بينما تقلت شباكه 13 هدفًا.

أكبر فوز في تاريخ المواجهات

ولم يخلوا تاريخ مواجهات الفريقين من النتائج الكبيرة حيث كانت أكبر النتائج فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، بينما بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة في الموسم الماضي.

موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الدفاع الجوي "30يونيو" المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.